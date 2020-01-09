Спецслужбы США полагают, что "Боинг" МАУ мог быть сбит под Тегераном - NBC

Боинг-737 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит под Тегераном иранскими силами ПВО, — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке. Это могло произойти по ошибке. Аналогичные сведения приводят телеканалы CNN, CBS и журнал Newsweek. По словам журналистов, спецслужбы США располагают данными со спутников.

В среду Боинг-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Ранее Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране.

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