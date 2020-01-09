Авиакатастрофа Boeing 737: гибель канадцев подтверждена официально

Глава правительства Канады Джастин Трюдо подтвердил гибель 63 граждан страны в результате крушения Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране и призвал к международному сотрудничеству для, как он сказал, "тщательного расследования" катастрофы.

Он также отметил, что официальная Оттава находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами.

Авиалайнер Вoeing 737-800 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Тегерана, он выполнял рейс между столицей Ирана и Киевом.

138 из 176 человек, находившихся на борту, как заявил Джастин Трюдо, летели в Канаду.

На брифинге для прессы премьер-министр Канады заявил следующее: "Наше внимание и сочувствие - семьям тех, кто потерял в этой авиакатастрофе близких. Следующим этапом станет выяснение всех обстоятельств трагедии и поиск причин произошедшего".

Владимир Зеленский постановил объявить в четверг, 9-го января, общенациональный траур - в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины, включая девятерых членов экипажа Boeing.

Корпорация выразила свои соболезнования семьям погибших и вновь подчеркнула, что ее специалисты готовы помочь в расследовании обстоятельств трагедии.

Будут ли они допущены к разбирательству, пока неизвестно, поскольку Иран находится под санкциями США.