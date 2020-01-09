Принц Гарри и его супруга Меган "сбежали из дворца"

Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и его супруга Меган - объявили в своем официальном "Инстаграме", что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Они также сообщили, что хотят сами зарабатывать на жизнь, при этом, как было отмечено, "поддерживая во всем" Елизавету II.

Почти сразу же британский монарх дала понять, что очень недовольна этим шагом своего внука и невестки, заметив в коротком заявлении, что "дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время".

Одно из последствий данного шага (уже получившего в прессе название #Megxit) - это намерение младшего сына Диана и Чарльза и его супруги проводить больше времени в Северной Америке, лишь изредка возвращаясь в Британию.

Алистер Брюс, управляющий Эдинбургским замком и прекрасно знающий подноготную отношений в королевской семье, считает, что герцог и герцогиня Сассекские "не первые и не последние. На похожий шаг в свое время пошли граф и графиня Уэссекские, пожелавшие вести более, с их точки зрения, нормальную жизнь, вне света софитов" - что, впрочем, им не удалось.

Наблюдатели полагают, что решение пары связано во многом со вниманием таблоидов к их частной жизни. Принц Гарри неоднократно заявлял, что бульварная пресса несет ответственность за гибель его матери в Париже 23 года назад. Принцу тогда не исполнилось и 13 лет.

Оба принца, и Уильям, и Гарри, шли за гробом матери в течение всего времени, что длилась похоронная процессия AP Photo, file, all rights reserved