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Великобритания

Принц Гарри и его супруга Меган "сбежали из дворца"

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  Елена Караева 
Принц Гарри и его супруга Меган "сбежали из дворца"
Авторское право
AFP or licensors/DANIEL LEAL-OLIVAS
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Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и его супруга Меган - объявили в своем официальном "Инстаграме", что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Une publication partagée par The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) le

Они также сообщили, что хотят сами зарабатывать на жизнь, при этом, как было отмечено, "поддерживая во всем" Елизавету II.

Почти сразу же британский монарх дала понять, что очень недовольна этим шагом своего внука и невестки, заметив в коротком заявлении, что "дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время".

Одно из последствий данного шага (уже получившего в прессе название #Megxit) - это намерение младшего сына Диана и Чарльза и его супруги проводить больше времени в Северной Америке, лишь изредка возвращаясь в Британию.

Алистер Брюс, управляющий Эдинбургским замком и прекрасно знающий подноготную отношений в королевской семье, считает, что герцог и герцогиня Сассекские "не первые и не последние. На похожий шаг в свое время пошли граф и графиня Уэссекские, пожелавшие вести более, с их точки зрения, нормальную жизнь, вне света софитов" - что, впрочем, им не удалось.

Наблюдатели полагают, что решение пары связано во многом со вниманием таблоидов к их частной жизни. Принц Гарри неоднократно заявлял, что бульварная пресса несет ответственность за гибель его матери в Париже 23 года назад. Принцу тогда не исполнилось и 13 лет.

AP Photo, file, all rights reserved
Оба принца, и Уильям, и Гарри, шли за гробом матери в течение всего времени, что длилась похоронная процессияAP Photo, file, all rights reserved
AP Photo, file, allrights reserved

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