Беларусь и ЕС подписали соглашение по упрощению визового режима

Беларусь и Евросоюз подписали в среду в Брюсселе соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.

Соглашение по упрощению визового режима предполагает, в частности, снижение стоимости виз для белорусов с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней, а также облегчение других визовых формальностей. Для детей до 12 лет, школьников и студентов, отправляющихся на обучение в Европу и для некоторых других групп граждан виза будет бесплатной.

После подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС - одобрению Европейским парламентом, а вступят они в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур. Обсуждения облегчения визового режима велись между сторонами с 2014 года.

В феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом, в соответствии с которыми виза будет стоить 80 евро. В связи с этим до вступления в силу визового соглашения белорусам придется платить за визу 80 евро.