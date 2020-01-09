Митингующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

В Абхазии протестующие ворвались в здание администрации президента, выломав дверь. В руководстве частично признанной республики уже заявили, что рассматривают происходящее как попытку госпереворота. Администрация созвала экстренное заседание Совбеза Абхазии.

"Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", — заявили агентству "Интерфакс" в руководстве республики.

Абхазская оппозиция призвала президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Тот ответил, что продолжает исполнять свои обязанности и не намерен скрываться.

Глава Минобороны заявил, что армия не будет вмешиваться в ситуацию.

Протестующие требуют признать незаконными результаты президентских выборов. 9 января кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии должна продолжить рассмотрение жалобы оппозиционера Алхаса Квицинии (партия "Амцахара") на решение суда первой инстанции, который признал результаты выборов действительными.

Агентство ТАСС сообщает, что Верховный суд Абхазии в четверг дал отвод одному из трех судей, рассматривающих жалобу Квицинии. После этого, согласно законам, судебное разбирательство должно быть проведено с самого начала и рассмотрено в срок, не превышающий два месяца.