"От пенсии в 60 лет выиграют все!"

Без малого 220 манифестаций протеста против пенсионной реформы прошли в этот четверг по всей Франции. По уточненным данным полиции, в них приняли участие более 280 тысяч человек, по данным профсоюзов, более 600 тысяч.

В Париже многотысячная колонна под руководством лидеров трех ведущих профсоюзов (CGT, FO и CFE-CGC) прошла от площади Республики до вокзала Сен-Лазар. "С балльной системой все проиграют, от пенсии в 60 лет все выиграют, Макрон - отзови своей проект реформы!" - было написано на их транспарантах.

В Нанте на улицы вышли восемь с половиной тысяч человек, среди них были замечены "желтые жилеты". Не обошлось без инцидентов, полиция применила слезоточивый газ.

На 36-й день забастовки доля тех, кто не вышел на работу, достигла на железнодорожном транспорте 32 %. В результате на рельсы вышли лишь две трети сверхскоростных поездов и чуть больше трети пригородных. К забастовке также массово примкнули адвокаты, преподаватели начальной и средней школы, работники нефтеперерабатывающих предприятий.