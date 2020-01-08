Дональд Трамп: "Иран, похоже, отступает"

"Иран, похоже, отступает", - заявил Дональд Трамп в телеобращении после того, как Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Президент Соединенных Штатов заявил, что США вводят новые "жесткие" санкции против Ирана, которые будут оставаться в силе, пока Тегеран "не изменит свое поведение".

Во время выступления глава Белого дома также заявил, что никто из американских солдат не пострадал в результате удара, самим базам нанесен минимальный ущерб.

Помимо этого, Трамп призвал Россию и европейские страны отказаться от действующей ядерной сделки с Ираном. Вместо этого президент США предложил разработать новое соглашение.

В ночь на среду (по московскому времени) Иран нанес ракетный удар по военным базам. Изначально Тегеран сообщал о том, что в результате погибли около 80 американских солдат.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал действия Ирана пропорциональным ответом США. "Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал он в Twitter.