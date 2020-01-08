Среди погибших в авиакатастрофе в Тегеране граждане 7 стран

По предварительным данным, на борту Boeing 737-800 NG, потерпевшем крушение в Тегеране, находились 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев (включая экипаж), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании.

Авиакатастрофа, унесшая жизни 176 человек произошла в среду утром в иранской столице. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выполнял рейс Тегеран - Киев. Он вылетел из Тегеранского международного аэропорта в 6:10 утра по местному времени и через несколько минут исчез с радаров.

"Было около 6 часов, когда мы услышали взрыв, - рассказал журналистам очевидец катастрофы житель Тегерана Ареф Гераванд. - Я ехал на работу, но решил вернуться. Когда я приехал, повсюду было множество обломков и тел пассажиров. Единственное, что смог сделать пилот - направить самолет к футбольному полю, а не к жилому району, который там расположен. Он упал возле поля и в водного канала".

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По информации ГосСми Ирана, причиной аварии могла стать техническая неисправность. В МАУ сообщили, что компания тесно сотрудничает с авиационными властями Ирана и "принимает все меры, чтобы выяснить причину авиакатастрофы". Авиакомпания также свяжется с родственниками погибших для оказания им необходимой помощи.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран)... Publiée par Володимир Зеленський sur Mardi 7 janvier 2020

Аэропорт Киева: родственник одной из стюардесс после получения известия, что все находившиеся на борту лайнера "Украинских авиалиний" погибли AP Photo, all rights reserved Efrem Lukatsky

Российское посольство в Иране проверяет, не находились ли на борту лайнера граждане РФ.

Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG (регистрационный UR-PSR). Самолет был построен в 2016 году и приобретен авиакомпанией у производителя. Последнее плановое техническое обслуживание воздушного судна состоялось 06 января 2020 года.

Именно этот тип лайнера - 737-800 - авиакомпании FlyDubai потерпел крушение четыре года назад при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Тогда погибли 62 человека.