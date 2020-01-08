Авиакатастрофа в Тегеране

В среду утром самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал через несколько минут после взлета. На борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа. Все они погибли. Большинство пассажиров - граждане Ирана и Канады.

Воздушное судно рухнуло на футбольное поле недалеко от аэропорта Имама ХомейнИ.

Самолет протащило по земле на расстояние в 500 метров. К счастью, он упал не на жилой район, но обломки самолета разбросаны по садам и виллам в пределах большого радиуса. Никто не выжил. Все пассажиры погибли. Хуссейн Ахмаджадех глава спасательной операции

Генпрокуратура Украины завела дело по факту авиакатастрофы. Президент страны Владимир Зеленский поручил провести проверку летной годности всего украинского гражданского авиафлота. Упавший Boeing прошел проверку всего два дня назад.

Украина ведет переговоры с Ираном по вопросу доставки тел разбившихся граждан страны. СпецбортА готовы к вылету в Тегеран.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Позвонила дочка из Штатов в 6:15. В Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает: "Куда полетел Игорь?". Мы сказали: "В Тегеран". Потом на видео нашли падение самолета. Валерий Матков отец пассажира упавшего самолета

Причины трагедии выясняются. Черные ящики обнаружены. Иранские власти уже сообщили, что будут сотрудничать с украинской стороной, но Boeing и американцы самописцы не получат, цитирует агентство Mehr главу гражданской авиации Ирана Али Абедзадеха.