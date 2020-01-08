Плач по генералу Сулеймани

В Исламабаде пакистанские мусульмане-шииты оплакивают генерала Сулеймани. Десятки пакистанских женщин держали его портрет во время траурно службы. Он был убит 3 января, когда США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ликвидировать Касема Сулеймани, получив достоверные данные о том, что иранский генерал готовил операции, в результате которых могли погибнуть американских граждане