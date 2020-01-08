Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
В Пуэрто-Рико введен режим ЧС

no comment

В Пуэрто-Рико введен режим ЧС

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года. Накануне в городе Понсе на юго-западе страны из-за последствий толчков магнитудой 6,4 погиб 77-летний мужчина, пострадали еще 8 человек. Произошли обрушения зданий, возникли перебои с водоснабжением и электричеством. Землетрясение разрушило две достопримечательности Пуэрто-Рико: Пунта-Вентана в Гуайанилье и Руинас-дель-Фаро в Гуанике.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.