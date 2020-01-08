В Пуэрто-Рико введен режим ЧС

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года. Накануне в городе Понсе на юго-западе страны из-за последствий толчков магнитудой 6,4 погиб 77-летний мужчина, пострадали еще 8 человек. Произошли обрушения зданий, возникли перебои с водоснабжением и электричеством. Землетрясение разрушило две достопримечательности Пуэрто-Рико: Пунта-Вентана в Гуайанилье и Руинас-дель-Фаро в Гуанике.
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