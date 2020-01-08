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Трагедия дикой природы

Лесные пожары, бушующие в Австралии уже несколько месяцев, нанесли чудовищный вред дикой природе. Жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду. Справиться с огнем пока не удается. Власти предупреждают, что пожары не прекратятся и в ближайшие месяцы. Австралийские военные не только спасают животных, но и пытаются оказывать помощь в лечении и кормлении кенгурят, получивших ожоги.

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