Трагедия дикой природы

Лесные пожары, бушующие в Австралии уже несколько месяцев, нанесли чудовищный вред дикой природе. Жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду. Справиться с огнем пока не удается. Власти предупреждают, что пожары не прекратятся и в ближайшие месяцы. Австралийские военные не только спасают животных, но и пытаются оказывать помощь в лечении и кормлении кенгурят, получивших ожоги.