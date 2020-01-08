Корь убила в ДРК 6 тысяч человек

Число скончавшихся от кори в Конго превысило 6 тысяч. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, назвав свирепствующую в африканской стране эпидемию самой крупной вспышкой инфекционного заболевания в мире.

От кори в ДРК погибло в три раза больше людей, чем от Эболы. А группы медиков, действующие в регионе, подвергаются нападению боевиков.

"Отсутствие финансирования остается серьёзным препятствием для успешного сдерживания вспышки", - говорится также в заявлении ВОЗ. Для борьбы с корью выделено 27,6 млн долларов, тогда как лишь для специального шестимесячного плана вакцинации детей в возрасте от 6 до 14 лет необходимо 40 млн.

Вакцина против кори успешно применяется на протяжении десятилетий, но в удалённых районах ДРК уровень вакцинации остаётся весьма низким, особенно в районах, где действуют вооружённые группировки. Здесь с начала 2019 года были зарегистрированы более 300 тысяч случаев заболевания. При этом ресурсы конголезских органов здравоохранения используются также на одновременную борьбу со вспышкой лихорадки Эболы, второй по значимости в истории после эпидемии в Западной Африке в 2014-2016 годах.

Первые случаи заболевания Эболой были выявлены в ДРК в августе 2018 года. С тех от лихорадки скончались более 2, 2 тысяч человек.