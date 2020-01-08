"Пощечина для Америки"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке лишь "пощечиной США". Он добавил, что обстрел был успешным, однако этого недостаточно. "Это еще не месть за убийство генерала Касема Сулеймани", - сказал Хаменеи, подчеркнув, что иностранные военные должны покинуть регион.

По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана по военным базам Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, стали 80 американских солдат, уничтожены боевые вертолеты, разрушены 104 инфраструктурных объекта. В США информацию о гибели своих солдат не подтверждают.

Хасан Роухани, президент Ирана: "Месть состоит в том, чтобы вытеснить Америку из этого региона. Реальная месть и окончательный ответ региональных стран - это когда Америка будет изгнана из этого региона, а ее рука агрессии бужет отрезана навсегда".

Ночью 8 января КСИР Ирана атаковал две американские базы в Ираке. Тегеран выпустил ракеты класса "земля-земля". В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана генерал Касем Сулеймани. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый мелкий" из которых "станет ночным кошмаром для Америки".