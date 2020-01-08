Президент Польши пригрозил бойкотом, если ему не дадут выступить на форуме Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил, что не поедет на 75-летие освобождения Освенцима в конце января, если ему не дадут слово до или после выступления Владимира Путина.

Заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский во вторник заявил, что "недопустимо" не позволить Дуде ответить на комментарии российского президента, в которых он возложил на Польшу часть вины за начало Второй мировой войны.

Администрация Дуды не ответила на обращение Euronews, однако во вторник Associated Press сообщило, что президент созвал специальный совет для обсуждения своего участия в этом мероприятии.

Израильский мемориал Холокоста "Яд ва-Шем" подтвердил, что Дуду не пригласили выступить на церемонии Всемирного форума памяти Холокоста 22 и 23 января. "Лидеры, выступающие на этом мероприятии, представляют четыре главные силы союзников, которые освободили Европу и весь мир от кровавой тирании нацистской Германии", - сказал Euronews пресс-секретарь "Яд ва-Шем".

"Гражданство жертв Освенцима не имеет никакого отношения к выбору лидеров, которые выступят на форуме", - добавил он.

Ранее Владимир Путин выступил против резолюции, принятой Европарламентом, в которой говорится, что Советский Союз несет ответственность за Вторую мировую войну вместе с Германией, назвав ее "полной чушью".

По его словам, почву для Второй мировой войны подготовил сговор Запада с Гитлером. Ссылаясь на архивные документы, он заявил, что посол Польши в Берлине хвалил планы Гитлера избавить Европу от евреев, назвав его "подонком" и "антисемитской свиньей".

Во время Второй мировой войны в в Польше было убито шесть миллионов евреев, из них три миллиона - граждан страны. Нацисты также убили 2,5 миллиона этнических поляков.