Ливийский кризис обсудят на встрече в Каире

Прекратить боевые действия. Объявить перемирие. Именно эти призывы, как ожидается, прозвучат к противоборствующим силам в Ливии от глав МИД Греции, Кипра, Франции, Италии и Египта. Дипломаты на встрече в Каире обсудят эскалацию насилия в североафриканской стране и вмешательство Турции в ливийский конфликт, в котором Анкара намерена оказать помощь одной из сторон.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное на международном уровне правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны, который поддерживает Ливийская национальная армия Халифы Хафтара. Турция оказывает помощь Сараджу.

За день до встречи в Каире министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо выразил крайнюю обеспокоенность происходящим:

"Ливия представляет опасность для Европы. Речь идет о распространении террористической угрозы. Ливия превращается в площадку для прокси-войны. Многие страны вмешиваются в идущую там гражданскую войну. Любое вмешательство должно быть остановлено".

В конце ноября прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Фаиз Сарадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

Уже в первые дни наступившего года Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки ПНС и противодействия силам Хафтара. Страны Евросоюза осудили иностранное вмешательство в ливийский конфликт. Единственный способ его урегулирования, считает ЕС - политические переговоры.

Вмешательством Турции в Ливию возмущен Каир. МИД Египта отметил, что военное вторжение негативно скажется на стабильности в Средиземноморском регионе и может обернуться серьезными последствиями.

Наблюдатели полагают, что встреча в Каире может оказаться достаточно эффективной. Эксперты также напоминают о том, что саммит по Ливии (по европейской инициативе) должен состояться и в Берлине. Однако дата его проведения до сих пор не назначена.