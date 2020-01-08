Новые технологии в Лас-Вегасе

Познакомиться с технологиями завтрашнего дня в январе можно на ежегодной Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Среди тысяч гаджетов - цифровые инновации в области здравоохранения.

Этот переносной монитор отслеживает изменения в поведении пожилых людей и оповещает родственников и врачей о возможных проблемах с их здоровьем удаленно через приложение.

Как и многие новые технологии, он собирает персональные данные...

Всякий раз, когда что-то занимается вашим мониторингом, да, вам приходится решать вопрос о приватности. Но мы нашли золотую середину. Вы знаете, мы не используем камеры. Это совсем не то, что установка камер в ваших ванной комнате и спальне. Речь всего лишь идет о сборе информации. Как движется ваша рука, в какой комнате вы находитесь, все это никак не нарушает вашего уединения. Сатиш Мовва глава компании CarePredict

Искусственный интеллект, 5G и робототехника - вот темы для обсуждения на сегодня. "Зеленые" технологии в условиях растущего напряжения в связи с климатическими изменениями и влиянием на окружающую среду также привлекают внимание посетителей. Дэймон Эмблинг Euronews

Голландский стартап 20tree смешивает искусственный интеллект со спутниковыми снимками для мониторинга лесов и городских парков. Он помогает дать оценку таким параметрам, как температура воздуха и уровень загрязнения среды.

А этот французский стартап ориентируется на сокращение отходов. Здесь придумали "умную" коробку - альтернативу пластиковой и картонной упаковкам.

На климат и окружающую среду влияют множество факторов. Например, пластик, который попадает в океан. Благодаря нашей разработке, пластик вам больше не понадобится. Тот факт, что коробку можно использовать тысячи и тысячи раз, по сравнению с картонной коробкой, также сокращает выбросы CO2. Эмманюэль Лемор начальник отдела обслуживания LivingPackets

Сегодня здесь, в американской столице азартных игр Лас-Вегасе, ставки высоки. Выставка продлится до 10 января.