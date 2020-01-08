Карлос Гон обвиняет. Японская прокуратора возмущена

Карлос Гон впервые появился на публике. Более 150 журналистов из мировых СМИ собрались на его первой пресс-конференции в Бейруте. Экс-глава глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отказался раскрывать подробности своего скандального побега из Японии. Однако настаивал на своей невиновности и обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.

"Это все политика. И они хотели представить это дело так как будто бы кто-то перешел границы. Нет. Я ни в чем не виновен", - заявил Гон.

Критике подверглась японская прокуратура и судебная система. Их Карлос Гон назвал предвзятыми и недобросовесными. Он подчеркнул, что бывший глава Nissan Хирото Саикава был среди организаторов сговора против него, а сама компания потратила 200 млн долларов на очернение его имени.

"Я не сбежал от правосудия, я избежал несправедливости и преследований", - добавил Карлос Гон. Он отметил, что побег стал самым трудным решением в жизни, и объяснил, что его на это сподвигла судебная статистика Японии, где более 99% приговоров - обвинительные.

Сразу после пресс-конференции Карлоса Гона свое заявление сделала и токийская прокуратура. Ведомство назвало заявления предпринимателя "категорически лживыми" и противоречащими фактам.

Бывший топ-менеджер был арестован год назад. В Японии ему предъявлены четыре обвинения, включая сокрытие доходов и личное обогащение за счет денежных переводов в дилерские центры на Ближнем Востоке.