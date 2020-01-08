Лесные пожары: как австралийская пара боролась за свой дом

По меньшей мере двадцать пять погибших и миллионы гектаров выжженной земли... Австралия все еще охвачена лесными пожарами. Огонь уничтожил две тысячи жилых домов. Джастин Кам и Хелена Вонг - одни из тех, кто остались без крыши над головой. Когда беда пришла в Новый Южный Уэльс, Джастин и Хелена решили во что бы то ни стало защищать свой дом. Пара запаслась спецодеждой, пожарными граблями. Наготове были и цистерны с водой... Тщетно... Когда огненный столб взлетел до высоты 15-ти этажного дома, семья осознала, что находится в смертельной опасности.

Джастин Кам: "Пока мы боролись с огнем на южной стороне дома, пламя подступило к восточной. Когда мы перебрались к восточной стороне, огонь уже бушевал на западной. Так что, у вас не слишком много шансов, когда такое случается."

Хелена Вонг: "Мы открыли двери в той части дома, где не ожидали ничего плохого", - рассказывает Хелена, - "Но вдруг туда ввалился огненный шар. Слава Богу, мы убежали. И когда мы бежали, нас преследовал такой жар, будто от взрыва в Хиросиме. И пока я бежала, этот жар перемещался вместе со мной. Должно быть из-за этого у меня и туфли частично расплавились".

Премьер-министр страны Скотт Моррисон, совершая поездку по опустошенным пожарами районам Острова Кенгуру, призвал сограждан делать пожертвования в пользу пострадавших. Речь идет о наличных деньгах, в которых нуждаются люди, пережившие драму люди.

Лесные пожары, к борьбе с которыми подключены и военные, бушуют на континенте с октября прошлого года. Главные причины возгораний - засуха и экстремально жаркая погода. Но имеет место и человеческий фактор. По подозрению в умышленных поджогах задержаны десятки человек. По данным метеорологов, в ближайшие выходные снова ожидается повышение температуры.