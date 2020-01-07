США - Иран: новый виток напряженности

Вашингтон в отношении Тегерана отныне будет соблюдать "законы вооруженного конфликта", - заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Марк Эспер, министр обороны США, кадровый офицер, выпускник Вест-Пойнт и знаток русской литературы AP Photo/Susan Walsh Susan Walsh

Эти слова руководитель американского оборонного ведомства произнес в момент, когда в Иране заканчивался государственный траур по генералу Сулеймани, убитому в пятницу ракетным ударом США.

Эспер также опроверг содержавшиеся в просочившемся в прессу письме генерала Сили сведения о возможном выводе американского армейского контингенте из Ирака.

"Сами иракцы вряд ли хотят, чтобы мы ушли, они знают, что мы помогаем им строить свободную и процветающую страну", - подчеркнул Эспер.

5 января парламент Ирака в ответ на действия американских военных принял резолюцию, в которой обязал правительство "положить конец военному присутствию США".

Три дня назад Пентагон заявил, что в ближайшее время в регион будут отправлены не менее 3 000 человек, это десантники сил быстрого реагирования 82-ой дивизии, они будут размещены в Кувейте и в ряде других стран Персидского залива.