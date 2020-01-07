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Ирак

США - Иран: новый виток напряженности

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  Елена Караева 
США - Иран: новый виток напряженности
Авторское право
Melissa Sue Gerrits/The Fayetteville Observer via AP
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Вашингтон в отношении Тегерана отныне будет соблюдать "законы вооруженного конфликта", - заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

AP Photo/Susan Walsh
Марк Эспер, министр обороны США, кадровый офицер, выпускник Вест-Пойнт и знаток русской литературыAP Photo/Susan WalshSusan Walsh

Эти слова руководитель американского оборонного ведомства произнес в момент, когда в Иране заканчивался государственный траур по генералу Сулеймани, убитому в пятницу ракетным ударом США.

Эспер также опроверг содержавшиеся в просочившемся в прессу письме генерала Сили сведения о возможном выводе американского армейского контингенте из Ирака.

"Сами иракцы вряд ли хотят, чтобы мы ушли, они знают, что мы помогаем им строить свободную и процветающую страну", - подчеркнул Эспер.

5 января парламент Ирака в ответ на действия американских военных принял резолюцию, в которой обязал правительство "положить конец военному присутствию США".

Три дня назад Пентагон заявил, что в ближайшее время в регион будут отправлены не менее 3 000 человек, это десантники сил быстрого реагирования 82-ой дивизии, они будут размещены в Кувейте и в ряде других стран Персидского залива.

U.S. Army Photo by Master Sgt. Alexander Burnett via AP
Пентагон отправляет в регион Персидского залива спецназ ВДВ из 82-ой дивизииU.S. Army Photo by Master Sgt. Alexander Burnett via AP

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