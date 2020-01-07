ЕС осуждает вмешательство Турции в ситуацию в Ливии

Евросоюз осуждает вмешательство Турции в ситуацию в Ливии и призывает стороны сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Италии. Она состоялась в Брюсселе.

"Мы призываем стороны к перемирию, призываем немедленно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство, - сказал он в частности. - Ясно, что когда я говорю о внешнем вмешательстве, то имею в виду решение Турции, которое мы отвергаем и которое вызывает наше беспокойство".

По словам Борреля, ЕС призывает к дипломатическому решению конфликта, "понимая, что нет военного решения". Кроме того международное сообщество должно строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, заявил он.

Со своей стороны министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо уже во вторник вечером должен прибыть в Стамбул, где встретится с главой турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу: "Ливия представляет угрозу для Европы в плане терроризма. Речь идет о войне марионеток (proxy war), всякое вмешательство должно прекратиться. Есть много стран, которые пытаются вести эту гражданскую войну чужими руками”.

5 января президент Турции Эрдоган объявил о начале отправки военнослужащих в Ливию. По его словам, их цель - обеспечить безопасность легитимного правительства" страны во главе с Фаизом

Сараджем.