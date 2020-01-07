Кубок ATP в Австралии: Россия в 1/4 финала

Сборная России вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка ATP в Австралии, обыграв в третьем матче группового этапа команду Норвегии. Даниил Медведев был сильнее Каспера Рууда (6:3, 7:6 (8:6)), а Карен Хачанов - Виктора Дурашовича (6:2, 6:1). Теймураз Габашвили и Константин Кравчук выиграли у норвежцев парную встречу. Россияне заняли первое место в своей группе - ранее они обыграли итальянцев и американцев. Соперник подопечных капитана Марата Сафина, определится в среду. Им станет победитель группы Е.

Ранее в плей-офф ATP Cup пробились Австралия, Великобритания и Сербия. Одержать победу сербам над французами помог Новак Джокович, выигравший поединок против Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:2, а затем поучаствовавший в решающей парной встрече.

Кубок ATP проводится впервые. Это новый мужской командный турнир, в котором участвуют 24 мужские сборные. Матчи состоят из двух одиночных встреч и одной парной. ATP Cup, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов, является подготовительным перед первым в сезоне турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии, стартующим 20 января.