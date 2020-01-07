Франция: протесты и переговоры

Очередная неделя протестов против пенсионной реформы началась во Франции, где забастовки, митинги и манифестации не прекращаются вот уже второй месяц. Новые акции запланированы на четверг и субботу - после прошедших праздников профсоюзы надеются на ещё большую мобилизацию. Протестующие говорят, что не уйдут с улиц до тех пор, пока правительство не откажется от проведения пенсионной реформы в том виде, в каком она была представлена.

Власти со своей стороны утверждают, что реформа необходима и выражают готовность к открытыму диалогу. К компромиссу в переговорах с правительством призвал забастовщиков Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В понедельник состоялось первое в этом году заседание кабинета министров, призванное выработать правительственную стратегию в создавшейся ситуации. Во вторник премьер-министр Эдуар Филипп откроет в министерстве труда серию дискуссий между исполнительной властью и профсоюзами по разным аспектам реформы. Так, Лоран Берже, глава профсоюза CFDT (Французской демократической конфедерации труда) предложил обсудить вопросы финансирования пенсионной системы отдельно от законопроекта.

"Правительство с интересом ознакомилось с предложением, сформулированным Лораном Берже, - заявила в понедельник представитель французского кабмина Сибет Ндиайе. - Мы в любом случае всегда придерживались убеждения о том, что с помощью социального диалога сможем прийти к компромиссу, именно к этому призывают президент и правительство".

Проект новой французской пенсионной реформы предусматривает повышение пенсионного возраста и отмену льготных пенсионных выплат для нескольких десятков категорий трудящихся. Активнее всего против нововведений выступают железнодорожники и работники сферы общественного транспорта.