Педро Санчес избран премьер-министром Испании

Испанский парламент поддержал кандидатуру Педро Санчеса на посту премьер-министра. Он был избран главой кабимна с перевесом всего в два голоса: 167 - за, 165 - против.

Во время воскресного голосования Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство (минимум 176 голосов из 350). Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно простого большинства.

В прошлом году в Испании дважды проводились всеобщие выборы. Оба раза победу одержали социалисты, но набрать абсолютное большинство они не смогли. С апреля правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности.