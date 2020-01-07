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Испания

Педро Санчес избран премьер-министром Испании

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  Марика Димитриади  Euronews 
Педро Санчес избран премьер-министром Испании
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Manu Fernandez
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Испанский парламент поддержал кандидатуру Педро Санчеса на посту премьер-министра. Он был избран главой кабимна с перевесом всего в два голоса: 167 - за, 165 - против.

Во время воскресного голосования Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство (минимум 176 голосов из 350). Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно простого большинства.

В прошлом году в Испании дважды проводились всеобщие выборы. Оба раза победу одержали социалисты, но набрать абсолютное большинство они не смогли. С апреля правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности.

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