Путин впервые за 9 лет посетил Дамаск

Владимир Путин впервые за 9 лет прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Асадом.

Как сообщил СМИ его пресс-секретарь, "из аэропорта он направился в командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, проехал по улицам столицы". В командном пункте российского президента встретил Башар Асад. Как рассказал Дмитрий Песков, "главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах Сирии".

Позже состоялись двусторонние переговоры. В ходе общения с Асадом Путин отметил, что "можно с уверенностью констатировать: пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности, - сказал также пресс-секретарь, - на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Песков также сообщил, что Асад поблагодарил Путина за визит, выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии, а также тепло поздравил президента и весь российский народ с праздником Рождества Христова, отметил Песков.

В рамках пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов. До того президент РФ посещал САР в декабре 2017 года, приехав на авиабазу Хмеймим.