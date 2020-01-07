Давка на похоронах генерала Сулеймани

В Иране день национального траура обернулся еще большей трагедией. Около 50 человек погибли в результате давки на похоронах генерала Касема Сулеймани.

Траурная церемония проходила в Кермане на востоке Ирана. Бывший командующий силами специального назначения "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции пользовался всеобщим уважением, поэтому проводить в последний путь генерала Сулеймани пришли десятки тысячи людей.

Они скандировали лозунги с призывами отомстить Америке за убийство Сулеймани, которого в Исламской Республике называт не иначе, как мучеником. Из-за большого скопления людей на пути следования траурного кортежа образовалась давка. Среди погибших не только мужчины, но и множество женщин. Более 200 человек пострадали и были доставлены в больницы, некоторые в тяжелом состоянии.

Генерал Сулеймани был убит в результате спецоперации США в пригороде Багдаде 3 января. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за это нападение.