Tesla китайской сборки

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на новом заводе компании в Шанхае. Первые 15 седанов Model 3 были переданы клиентам. Ими стали сотрудники китайского завода. Он был построен в рекордно короткие сроки и стал первым для компании за пределами США.

"Мы намерены и дальше делать крупные инвестиции в Китай, расширяя производство, в том числе выпускать здесь автомобили Model 3, Model Y и другие", - сказал Илон Маск во время презентации.

Начать выпуск автомобилей планировали в 2020-м году, однако строительство завода и наладка производственных процессов прошла с опережением графика. Сейчас на заводе производится 1000 автомобилей в неделю. Tesla рассчитывает удвоить выпуск в течение года.

Завод в Шанхае имеет большое значение для компании. Электрокары китайской сборки должны помочь Tesla снизить себестоимость производства автомобилий. А Илон Маск уже объявил о планах компании по строительству следующих сборочных мощностей в Германии.