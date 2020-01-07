В Подмосковье восемь нелегалов погибли из-за короткого замыкания

Причиной пожара в деревне Нестерово Раменского района, в результате которого погибли 8 человек, стало короткое замыкание. Как пояснил источник в силовых структурах Подмосковья, "очаг возгорания также установлен": все жертвы были обнаружены под обрушившимся навесом.

Позже врио замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский заявил, что погибшие в результате пожара в бытовках были гражданами Вьетнама и не имели регистрации в России. Они работали в тепличном комплексе, где выращивали тюльпаны.

По информации на этот час, сам земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров принадлежит на правах частной собственности гражданину Азербайджана. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109-й УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Источник в силовых структурах уточнил, что среди погибших фигурирует женщина и семеро мужчин. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу, сейчас ее допрашивают следователи.