Кипр: тюрьма за лжесвидетельство

19-летняя студентка из Британии за лжесвидетельство была приговорена судом Кипра к четырем месяцам тюремного заключения условно и к штрафу в размере €140.

Девушка оговорила нескольких граждан Израиля, заявив, что они подвергли ее групповому изнасилованию. В июле прошлого года, как сообщается, молодая женщина, имя которой не раскрывается, написала в полицейском участке заявление, что над ней надругались 12 молодых израильтян. Все это происходило в гостинице на курорте Айя-Напа.

Имена тогдашних подозреваемых не назывались, был известен лишь их возраст - им от 15 до 22 лет.

Им разрешили вернуться в Израиль сразу после того, как спустя несколько дней заявившая на них девушка свои слова дезавуировала.

У здания суда прошли пикеты тех, кто по-прежнему доверяет первоначальным словам британки и кто, несмотря на вынесенный вердикт, считает ее в этом деле потерпевшей