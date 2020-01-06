Грецию завалило снегом

Пока Москва и многие другие города России жалуются на бесснежную зиму (отсутствие снега), Грецию буквально завалило. Местами толщина снежного покрова достигает 1 метра. И это не предел. Полиция даже была вынуждена перекрыть некоторые автомагистрали из-за снега и гололедицы.

Обильные снегопады шли под Новый год, а минувшей ночью на Грецию и вовсе обрушилась настоящая зимняя буря. На континентальной части порывы ветра достигают 50 км в час, а на островах и того больше - там сила ветра достигает 10 балов по шкале Бофорта.

Власти Греции советуют гражданам в затронутых штормом районах быть предельно осторожными и помнить о безопасности. По данным метеослужб, снегопады в Греции продолжатся до среды, но и после погода обещает быть неблагоприятной - в некоторых районах ожидается заметное похолодание.