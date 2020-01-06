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Иран

Как обостряется ситуация на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани?

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  Марика Димитриади  Наира Давлашян 
Как обостряется ситуация на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани?
Авторское право
AP
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Ранним утром в пятницу, 3 января, США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погибли влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Последние три дня Вашингтон, Тегеран и Багдад обмениваются угрозами. Euronews практически поминутно проследил, как обострялась ситуация на Ближнем Востоке в эти дни.

(Время приблизительное по МСК)

3 января

8:45 Иран и США подтвердили, что глава иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани убит в результате удара беспилотника по аэропорту Багдада ранним утром в пятницу.

9:40 Иран вызывает швейцарского посла, который представляет интересы США в Тегеране.

10:00 В Twitter-трендах появляются хэштеги #WWII и #Worldwar3 (Вторая мировая и Третья мировая войны).

11:00 Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления по телевидению предупреждает США о "жестокой мести".

11:00 На улицах Тегерана начинают собираться протестующие.

11:30 Пресс-секретарь КСИР генерал Рамезан Шариф клянется, что Иран примет ответные меры.

11:45 США призывают своих граждан немедленно покинуть Ирак.

11:57 Сирия решительно осуждает "вероломную преступную агрессию США".

12:00 Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен выступают с заявлением об "опасной эскалации".

12:10 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф называет нападение США "актом международного терроризма".

12:15 Китай сообщает, что "очень обеспокоен инцидентом" и выступает против "применения силы в международных отношениях".

13:10 Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убитые были "главным символом победы" над "боевиками группировки "Исламское государство" и назвал нападение "агрессией против Ирака".

13:30 Сотни скорбящих собираются у дома Сулеймани в иранском Кермане.

13:45 ХАМАС осуждает "преступление, совершенное Соединенными Штатами".

13:50 Заместитель министра иностранных дел Франции Амели де Монтшалин в радиоинтервью говорит, что "мы проснулись в более опасном мире".

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Антиамериканские протесты в СтамбулеCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedLefteris Pitarakis

14:00 Высшие военные чины Израиля проводят совещание по вопросам безопасности в ответ на убийство Сулеймани.

14:53 Британское правительство призывает к осторожности и говорит, что "дальнейший конфликт не в наших интересах".

15:10 Новым руководителем сил "Кудс" в Иране назначен генерал-майор Эсмаил Гаани.

15:25 Бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон поздравляет всех причастных к "ликвидации" высшего военного командования Ирана.

15:40 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что президент США Дональд Трамп "заслуживает всяческих похвал за то, что действовал быстро и решительно".

15:45 Сообщается о росте цен на нефть и снижении индексов на фондовых рынках в связи с "геополитической неопределенностью".

15:50 Министерство обороны Германии заявляет, что немецким военным в Ираке приказано оставаться на своих базах.

15:57 Государственное телевидение Ирана сообщает, что в результате удара беспилотника погибли десять человек. Пятеро из них были членами Корпуса стражей Исламской революции.

16:15 Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани во время пятничной молитвы предупредил о приближении "очень тяжелых времен" и призвал к сдержанности со всех сторон.

16:54 Дональд Трамп впервые после нападения написал в Twitter, что власти Исламской республики никогда не смогут "должным образом признать", что Сулеймани "ненавидели и боялись даже в самом Иране".

17:00 В российском МИДе заявляют, что удары США "грозят тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности" и что такие действия "ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

18:30 Госсекретарь США Майк Помпео в эфире FOX News заявил, что нанесение ударов было полностью законным.

19:08 Официальные лица "Хезболлах" собираются в посольстве Ирана в Бейруте. Хуссейн Халил, советник лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, говорит, что Трамп совершил "очень глупый поступок".

19:35 Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пишет в Twitter, что Сулеймани боролся с группировкой "Исламское государство", а потому некоторые американцы и европейцы обязаны ему своей жизнью.

20:06 Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает лидеров "проявить максимальную сдержанность", добавив, что "мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе".

21:15 США объявляют, что отправляют на Ближний Восток еще 3000 военнослужащих в качестве подкрепления.

21:18 Министерство иностранных дел Ирана подтверждает, что второй раз вызвало швейцарского посла, представляющего в Исламской республике интересы США.

23:15 Бывший президент Афганистана Хамид Карзай осудил авиаудар США в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. В заявлении, сделанном вечером в пятницу, Карзай подчеркнул, что целенаправленная атака на международный аэропорт Багдада нарушила международное законодательство и поставила под угрозу мир и стабильность в регионе.

23:22 Президент США заявил, что Сулеймани был убит, "чтобы остановить войну", и что США готовы к любому развитию событий. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон не хочет смены режима в Тегеране. Американский лидер добавил, что Сулеймани готовил страшные нападения: "Мы поймали его на месте преступления и остановили".

"С его царством террора покончено. Много жизней удалось бы спасти, если бы Сулеймани убили раньше".

4 января

00:36 Американские эксперты по безопасности предупреждают, что Иран может начать мстить при помощи кибератак. "Хакеры, которых поддерживает Тегеран, уже сейчас входят в число самых опасных в мире: они могут внедрить вредоносные программы, которые способны привести к серьезным сбоям в государственном и частном секторе США".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEbrahim Noroozi

06:00 Почти через сутки после убийства Сулеймани иракские официальные лица сообщают о еще одном авиаударе, в результате которого пострадали два автомобиля к северу от Багдада. Американский чиновник, выступавший на условиях анонимности, отрицает, что за этим нападением стоят США.

06:00 Госсекретарь США Помпео в интервью FOX News раскритиковал европейские страны за то, что они не помогли США, и добавил, что "британцы, французы, немцы, - все должны понимать, что американцы спасли в том числе жизни европейцев".

08:15 Трамп обратился к нации, вновь подчеркнув, что иранский генерал замышлял страшные преступления и что приказ о его убийстве был дан с целью остановить войну.

12:00 Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди присоединился к тысячам скорбящих в Багдаде во время похоронной процессии.

14:00 Появляется видеозапись того, как по улицам Багдада несут гроб Сулеймани.

17:25 Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани встретился с президентом Роухани в Тегеране.

20:15 НАТО приостанавливает возглавляемую канадцами учебную миссию в Ираке по соображениям безопасности.

20:30 Тело Сулеймани привозят в священный для шиитов город Кербелу, где его встречают тысячи людей.

23:52 Трамп в Twitter предупредил, что США ударят еще по 52 иранским объектам, в том числе по культурным, если Тегеран предпримет ответные меры.

5 января

08:30 Тело Сулеймани прибывает в Иран, в стране начинаются похоронные процессии. В конце дня тело генерала привозят в мавзолей Имама Резы в Мешхеде.

11:43 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что если Трамп нанесет удар по иранским культурным объектам, то это будет "военным преступлением".

18:30 Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране, в том числе американского контингента.

22:25 Иранское государственное телевидение сообщает, что страна отказывается выполнять условия ядерной сделки, в первую очередь в том, что касается числа центрифуг, а также уровня обогащения и объемов хранения урана.

6 января

02:08 Германия, Великобритания и Франция призывают Иран соблюдать соглашение по ядерной программе. В совместном заявлении канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от осуществления или поддержки дальнейших "насильственных действий".

02:20 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести на этой неделе встречу глав МИД стран ЕС.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном Европе сейчас отводится важная роль. Мы располагаем испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны во всем объеме использовать в этой ситуации", - отметил Маас.

AP

04:30 В ответ на решение иракского парламента выслать всех иностранных военных Трамп заявил, что американцы никуда не уйдут, пока США не получат компенсацию за построенную в Ираке авиабазу.

"Мы наложим на них такие санкции, которых они никогда не видели. Санкции против Ирана по сравнению с ними покажутся ерундой", — сказал Трамп.

07:00 Генерал Эсмаил Гаани, назначенный на пост командующего силами "Кудс", заявил, что Иран отомстит Соединенным Штатам.

08:50 "США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани, - заявила дочь погибшего генерала. - Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти своих детей".

09:30 Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи молится над гробом Сулеймани.

АР

09:40 Иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что только полный отвод американских войск из ближневосточного региона сможет "компенсировать" убийство Касема Сулеймани.

10:00 Второй день траурных процессий в Иране. На улицах по-прежнему десятки тысяч человек.

10:30 Иран пообещал Соединенным Штатам "второй Вьетнам", если они не выведут свои войска с Ближнего Востока.

12:00 Министр иностранных дел Германии заявил, что европейские страны подготовят на этой неделе ответ на заявление Ирана о его нежелании выполнять условия ядерной сделки.

12:30 Министр финансов Франции Брюно ле Мер выразил опасения, что возрастающее напряжение на Ближнем Востоке может негативно отразиться на росте мировой экономики и привести к активизации группировки "Исламское государство".

"Вы всегда должны задавать себе вопрос, кто извлекает выгоду из нестабильности в этом регионе. Сейчас это на руку только одной организации – группировке ИГИЛ".

16:01 В МИД России заявили, что решение Ирана о приостановке действия ядерной сделки "являются следствием накопившихся внутри договорённостей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать".

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