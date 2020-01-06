"Отомстить за генерала Сулеймани!"

Таких похорон Исламская республика не знала со времён смерти аятоллы Хомейни в 1989 году: сотни тысяч людей - мужчины и женщины, молодёжь и старики, высокопоставленные официальные лица, включая верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи, - пришли отдать последние почести Касему Сулеймани. Командующий главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа.

"Как иранец, обязанный своей безопасностью таким смелым патриотам, как генерал Сулеймани, я скорблю по нему".

"Месть! Месть!" - скандируют собравшиеся, их переполняет гнев. Они обвиняют США в убийстве генерала, которого считают национальным героем, и призывают иранские власти отомстить. Идею будущих переговоров и каких-либо соглашений с США здесь единодушно отвергают:

"Кровь за кровь! Я хочу, чтобы наши власти отомстили американцам!"

"Никаких соглашений, переговоров и компромиссов! Наши власти и люди, их поддерживающие, должны нанести ответный удар по США и Израилю".

Сразу же после того, как стало известно о гибели генерала, власти Тегерана заявили о том, что не оставят без ответа этот, по их словам, террористический акт. Клянутся отомстить за товарища и бывшие соратники Сулеймани:

"Они дорого заплатят за смерть нашего великого мученика генерала Сулеймани, его жизнь была бесценна", - говорит генерал Ахмад Вахиди, бывший командир "Кудс".

Каков будет ответ иранских властей, когда и как они собираются отомстить, пока неизвестно. Никаких требований и ультиматумов ещё не прозвучало, кроме, пожалуй, призыва очистить регион от войск США:

Генерал Амир Али Хаджизаде (КСИР): "Мы хотим положить конец американскому присутствию в нашем регионе".

После убийства Сулеймани иранские власти также заявили, что не намерены больше придерживаться условий международного соглашения по ограничению ядерной программы страны - в частности, соблюдать лимит на количество центрифуг для обогащения урана.

Махмуд Садеги, депутат парламента: "Иран предпринял этот шаг в рамках сделки, так как эта сделка позволяет нам сократить наши обязательства, если другие стороны свои обязательства не выполняют".

После государственной церемонии прощания в Тегеране тело Сулеймани было доставлено в священный город Кум; во вторник генерала похоронят в его родном городе Кермане.

Хамидреза Хомаюнифар (Euronews): _"Более 2 миллионов человек собрались здесь, в Тегеране, чтобы попрощаться с Касемом Сулеймани, убитым командующим силами "Кудс". Они в один голос просят иранские власти выполнить своё обещание и отомстить за его смерть, а это означает, что будущее чревато новыми подобными инцидентами в регионе".

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