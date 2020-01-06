Иран выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве генерала Сулеймани на рассмотрение Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики.

Останки генерала Сулеймани, опознанного по его перстню, были доставлены в воскресенье из Ирака. В ряде иранских городов состоялись траурные шествия в его память.

Противники Тегерана называют Сулеймани архитектором "гибридной" войны, которую Иран вел на протяжении последней четверти века на Ближнем Востоке.

Тегеран пообещал также дать, как было сказано, "военный ответ, нанеся удар по американским армейским объектам".

В ответ на эти угрозы Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет готов нанести по иранским объектам "очень быстрый и очень сильный" удар.

Речь идет, по словам Трампа, не только о военных целях, но и об объектах культурного наследия древней Персии.

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Ему тут же ответил министр иностранных дел Ирана Зариф, который сообщил, что подобные действия, если и когда они будут совершены, могут расцениваться как "военные преступления".

Трамп также прокомментировал решение иракских парламентариев, потребовавших в связи с убийством генерала Сулеймани от собственного правительства принятия срочных мер по выводу из страны армейского контингента США. Он подчеркнул, что Вашингтон не выведет войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную там американскую военную базу.

Еще в пятницу шеф Пентагона Марк Эспер сообщил о переброске в регион Ближнего Востока семисот пятидесяти военнослужащих, вечером того же дня оборонное ведомство США заявило, что в общей сложности в ближайшее время в регион будут отправлены не менее 3 000 человек.

Десантники из 82-ой дивизии ВДВ покидают Форт Брэгг и отправляются в регион Персидского залива Public Domain

Тем временем утром в понедельник эскалация напряженности в районе Персидского залива привела к тому, что на азиатских биржах впервые с конца мая стоимость барреля североморской Brent превысила $70.