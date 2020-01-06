Армия Хафтара вошла в Сирт

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль город Сирт.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Сирт считается одним из ключевых ливийских портов и расположен неподалеку от столицы страны Триполи, большую часть которой контролируют войска Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

В середине декабря Хафтар объявил о "решающей битве за столицу", выдвинув ультиматум Сараджу и его сторонникам с требованием покинуть Триполи и Сирт в течение трех дней.

Сейчас в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное на международном уровне правительство Сараджа в столице и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.

На помощь Триполи может прийти Турция, парламент которой несколько дней назад одобрил закопроект о военной поддержке Правительства национального согласия Ливии.