EastMed: газопровод раздора

Исключительная экономическая зона Кипра последние несколько лет находится в центре внимания в связи с обнаружением там нефтегазовых месторождений. Кипрские власти уже подписали несколько соглашений с иностранными энергетическими компаниями.

Турция также проводит геологоразведку в этом районе. Однако в Евросоюзе и США действия Анкары называют незаконными и провокационными. Турецкие власти обострили обстановку, подписав с Ливией меморандум о демаркации морских зон до заключения Грецией, Кипром и Израилем договора о прокладке газопровода EastMed.

Константинос Филис, исполняющий директор Института международных отношений: "EastMed не может быть реальным конкурентом России. Объемы, которые по нему планируется перекачивать, сравнительно невелики. У Турции есть серьезные возражения по поводу прокладки этого газопровода, но вряд ли Анкаре удастся остановить проект. Ведь его поддерживают как Европейский союз, так и США".

Ахмет Созен, профессор Восточного Средиземноморского университета: "Длина газопровода EastMed две тысячи километров, что делает его эксплуатацию весьма затратной. На самом деле, этот проект - ответ на действия Турции в регионе. Это главная причина того, почему решение принимается на правительственном уровне".

В январе Турция отправила свои войска в Ливию, против чего выступали США. Бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу предупреждает, что ситуация может выйти из-под контроля: "Проекты в сфере энергетики в Восточном Средиземноморье могут быть как основанием для мирного сотрудничества и роста, так и приводить к конфликтам".

Ситуация в регионе будет обсуждаться на встрече лидеров Греции и США, а также в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.