Хорватия выбрала левоцентриста

Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Хорватии оказались проигрышными для правоцентристской партии "Хорватское демократическое содружество", поддерживавшей действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович.

По итогам обработки почти 100% бюллетеней она получила чуть больше 47% голосов.

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Ее соперник социал-демократ и бывший премьер-министр страны Зоран Миланович получил почти 53% голосов.

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Новоизбранный президент обратился к своим сторонникам: "Наша победа, пусть и с небольшим отрывом, но, все равно, это победа, завоеванная в честной борьбе. Это воодушевляет и вселяет надежду. Я счастлив, так что давайте все вместе порадуемся нашему выигрышу".

Согласно предвыборным опросам общественного мнения до начала голосования в первом туре, состоявшt мся 23 декабря, Милановича и Грабар-Китанович разделяла всвего 0,1% предпочтений избирателей.

Сопернику действующего президента удалось этот разрыв увеличить, что Грабар-Китарович признала сама: "Хорватия вынесла вердикт, следующим президентом страны на ближайших пять лет станет Зоран Миланович. Я хотела бы его поздравить и пожелать всего самого наилучшего в работе на благо нашей страны".

Наблюдатели отмечают, что проиграла не только сама Грабар-Китарович, но и партия, которую она представляет, поэтому "Хорватскому демократическому содружеству" за 11 месяцев, оставшихся до парламентких выборов, предстоит пересмотреть и свою политическую, и экономическую программы, чтобы, по возможности, взять на них реванш.