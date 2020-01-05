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Наводнение в Индонезии: мосты разрушены, дороги размыты

Индонезия переживает мощнейшее с 2007 года наводнение. Жертвами стихии, которая обрушилась на столичный регион, стали по меньшей мере 60 человек. Порядка 170 тысяч остались без крыши над головой. Разрушены мосты, затоплены дороги. Ливни практически не прекращаются с 31 декабря прошлого года. Реки вышли из берегов. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни также ожидаются осадки. Жителям труднодоступных районов на вертолетах доставляют воду, продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

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