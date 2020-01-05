По меньшей мере 22 курсанта погибли в результате авиаудара по военному училищу в Триполи. Правительство национального согласия (ПНС) возложило ответственность за удар на силы, лояльные Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. На фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу правительство Триполи запросило военную помощь у Анкары. Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию. Хафтар объявил о всеобщей мобилизации.

Палата представителей Ливии, базирующаяся на востоке страны, проголосовала за разрыв отношений с Турцией. Как рассказал представитель парламента Абдулла Блайхек, "депутаты так же поддержали идею наделить Генштаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке тех аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения, поскольку они представляют угрозу национальной безопасности, привлекая в страну колонистов".

Из-за гибели студентов в Ливии начались стихийные митинги. Сейчас в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.