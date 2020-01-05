Нападение на военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую в базу в Кении, на территории которой располагаются американские и кенийские силы.

Попытка проникновения на аэродром был отражена, найдены тела четырех джихадистов. На взлетной полосе возник пожар. В огне сгорели два самолета — американский и кенийский, а также два вертолета и несколько автомобилей, принадлежавших силам США. Задержаны пять человек.

Военно-морская база находится в округе Ламу на берегу Индийского океана, вблизи границы с Сомали. Это первое известное нападение группировки "Аш-Шабаб" на американские силы в Кении. По данным Пентагон, на этой базе находятся менее 100 американских военных.

По оценкам экспертов, у США на территории Африки есть 34 военных базы.

Нападение произошло неделю спустя после кровавого теракта, совершенного группировкой "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо и ответного авиаудара по боевикам со стороны американских сил.