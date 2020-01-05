В Индонезии растет число жертв наводнений

В районе индонезийской столицы Джакарты по уточненным данным в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 60 человек. Десятки тысяч все еще не могут вернуться в свои дома. Как сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, без крова остались более 170 тысяч человек. Пострадавшие находятся в приютах и других временных убежищах.

Ливни в столичном регионе (здесь проживают около 30 миллионов человек) не прекращаются несколько дней. Это самое сильное наводнение с 2007 года. Дороги затоплены, разрушены мосты.

Спасательные отряды и полиция на вертолетах доставляют жителям отдаленных и труднодоступных районов продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Прогнозы метеорологов неутешительны: в ближайшие дни на территории страны также ожидаются осадки.