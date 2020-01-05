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Индонезия

В Индонезии растет число жертв наводнений

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  Ирина Александрова 
В Индонезии растет число жертв наводнений
Авторское право
AP
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В районе индонезийской столицы Джакарты по уточненным данным в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 60 человек. Десятки тысяч все еще не могут вернуться в свои дома. Как сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, без крова остались более 170 тысяч человек. Пострадавшие находятся в приютах и других временных убежищах.

Ливни в столичном регионе (здесь проживают около 30 миллионов человек) не прекращаются несколько дней. Это самое сильное наводнение с 2007 года. Дороги затоплены, разрушены мосты.

Спасательные отряды и полиция на вертолетах доставляют жителям отдаленных и труднодоступных районов продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Прогнозы метеорологов неутешительны: в ближайшие дни на территории страны также ожидаются осадки.

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