Пьяный водитель сбил туристов

Зимние каникулы закончились трагедией: на популярном горнолыжном курорте Лутаго на севере Италии погибли шесть туристов из Германии, 11 получили ранения в результате наезда автомобиля.

Молодые люди вышли из ночного клуба и ждали автобус, когда в них врезался водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

0Губернатор автономной провинции Больцано-Боцен — Южный Тироль Арно Компатчер говорят: "Мы все потрясены. Все наши мысли сейчас с пострадавшими и близкими погибших. К сожалению, новый год начался с трагического ДТП, шесть человек погибли, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им сейчас оказывают помощь".

Губернатор коммуны Валле-Аурина назвал произошедшее катастрофой: "я еще никогда не видел ничего подобного в своей жизни. Это так жестоко".

Инцидент произошел на границе с Австрией. Один из пострадавших доставлен на вертолете в Инсбрук. Погибшим было от 20 лет до 21 года.

Виновник ДТП задержан. А местные жители говорят, что уже давно просят власти установить на этой дороге радар, так как водители очень часто превышают скорость.