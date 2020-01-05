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Франция

Умер "Папа Божоле"

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  Вероника Доваль 
Умер "Папа Божоле"
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AFP
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Во Франции на 87 году жизни скончался один из самых знаменитых виноторговцев 20-го века Жорж Дюбеф, которого называют "Папой Божоле". Потомственный винодел, он прославился тем, что превратил производство малоизвестного французского продукта - обычного красного вина под названием "Божоле Нуво" - в глобальное явление.

В 50-е годы, будучи еще молодым человеком, Дюбеф создал винодельческую ассоциацию, первоначально объединившую 45 производителей. Затем, в 1964 году, он основал собственную компанию Les Vins Georges Duboeuf и расширил сотрудничество с другими виноделами. В 80-е Дюбеф начал проводить фестивали "Божоле Нуво", к которым привлек знаменитостей, в том числе рестораторов, отмеченных звездами "Мишлен". Именно они помогли производителю в рекламе и продвижении его вина в разных уголках мира. Так, например, знаменитый Поль Бокюз, обязательно брал в зарубежные поездки вино Дюбёфа.

Сегодня компания Georges Duboeuf сотрудничает с более чем тремя стами 300 частными производителями. Она стала настоящим гигантом рынка, выпускающим ежегодно свыше 30 миллионов бутылок вина. По словам коллег Дюбёфа, "у него был нюх, интуиция и он всегда был на шаг впереди всех".

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Видеомонтаж • Вероника Доваль

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