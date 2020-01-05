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Хорватия

Хорватия выбрала президента

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  Ирина Шелудкова  Михаил Саленков 
Хорватия выбрала президента
Авторское право
Quelle: AP
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Во втором туре выборов президента Хорватии победу одержал кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

Государственная избирательная комиссия, по итогам обработки 99% бюллетеней, сообщила, что Миланович набрал 53% голосов. Результат действующего президента страны Колинды Грабар-Китарович - 47%.

По сравнению с итогами первого тура разрыв между кандидатами на пост президента увеличился почти вдвое, хотя по данным соцопросов явного лидера во втором туре не было.

Исход голосования стал серьезным ударом для правящей партии "Хорватское демократическое содружество", которая поддерживала Грабар-Китарович. В конце этого года в стране, которая с 1 января председательствует в Европейском союзе, пройдут также парламентские выборы.

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