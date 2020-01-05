Каталонского лидера поддержал парламент

Каталонский лидер Ким Торра не сдается и получает поддержку. Депутаты регионального парламента встретили Торру аплодисментами, когда политик прибыл на экстренное заседание законодательного органа. Оно было созвано после того, как Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить Торру места в каталонском парламенте. Однако последний принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия главы женералитета (высшего органа самоуправления автономного сообщества), и осудил постановление ЦИК Испании, назвав его "государственным переворотом". Сам Торра сказал:

"Пока парламент Каталонии не примет другого решения, я буду оставаться каталонским депутатом, президентом женералитета и выполнять соответствующие функции. Я - депутат каталонского парламента, и глава правительства".

В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Речь идет об использовании желтых лент, которые стали символом сторонников выхода региона из состава Испании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности в течение полутора лет.