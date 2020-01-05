Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Австрия

Кибератака на МИД Австрии

 Комментарии
  Михаил Саленков 
Кибератака на МИД Австрии
Авторское право
Quelle: euronews
Размер текста Aa Aa

Министерство иностранных дел Австрии подверглось кибератаке.

Об этом сообщают австрийские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что это "серьезный инцидент". В МИДе проблему обнаружили быстро и приняли необходимые меры. Для расследования попытки взлома создан специальный координационный комитет.

В министерстве не исключают, что за атакой может стоять другое государство, так как в прошлом некоторые европейские страны становились целью схожих нападений. Хакерским атакам ранее подвергались и политические партии Австрии, включая Австрийскую народную партию, Социал-демократическую партию и Австрийскую партию свободы.

Перед началом всеобщих выборов, которые состоялись в стране в конце сентября 2019 года, лидер АНП Себастьян Курц сообщил о несанкционированном доступе к серверу партии, в результате которого была похищена конфиденциальная информация.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.