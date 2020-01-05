Австралия: дожди не помогают

По данным австралийских властей, несколько сотен домов сгорели в результате лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. В региональной пожарной службе сообщили, что в огне погиб один человек, пострадали четверо пожарных.

На территории штата зарегистрировано 150 лесных пожаров. Более трети из них пока не удалось локализовать.

Кратковременные дожди почти не помогают справиться с огнем.

Трой Доули, региональная пожарная служба Нового Южного Уэльса: "Мы выбираем места, где еще можно что-то спасти, дома, которые можно защитить. Это война с огнем. Мы отправляемся тушить лес с надеждой, что можем одержать в ней победу. Везде победить не сможем, но прошлым вечером нам удалось местами добиться неплохого результата".

Дэйв Брайт, местный житель: "Шум от огня стоял такой, что невозможно представить. Пламя высотой около 20 метров можно было видеть над вершинами деревьев".

Тушением пожаров в Австралии заняты около 3 000 тысяч пожарных, им помогают добровольцы.

Дым от горящих лесов дошел до Новой Зеландии. Небо над Оклендом, который находится в двух тысячах километров от Нового Южного Уэльса, окрасилось в оранжевый цвет.

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали по меньшей мере 23 человека, шесть считаются пропавшими без вести.