Санчес призывает к диалогу

В ходе дебатов по кандидатуре нового премьер-министра в конгрессе депутатов Испании исполняющий обязанности главы правительства страны Педро Санчес призвал к диалогу с Каталонией и пообещал снизить напряженность по территориальному вопросу.

Нам необходимо возобновить политический диалог, с того места, где наши дороги разошлись, где доводы перестали быть слышны, где появилось раздражение. Нужно вернуться к политике и разрешить этот конфликт Педро Санчес и.о. премьер-министра Испании

Депутат от "Левых республиканцев Каталонии" Габриэль Руфиан поаплодировал Санчесу после его выступления, а лидер испанской оппозиции Пабло Касадо выступил с резкой критикой в адрес кандидата на пост премьера: "Сегодня мы услышали, что вы обманывали, говоря что это правительство будет бороться с ложью. Но вы же и есть ходячая ложь, которая говорит о противостоянии дезинформации, вы фальшивый лидер".

Во время дебатов у стен парламента прошла демонстрация в поддержку территориальной целостности Испании.

Голосование по кандидатуре Санчеса на пост премьер-министра состоится в воскресенье.