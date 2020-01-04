Прощание с генералом

Десятки тысячи жителей Ирака приняли участие в церемонии прощания с влиятельным военным стратегом Ирана, генералом Касемом Сулеймани. В пятницу он был убит в результате американского авиаудара в районе аэропорта иракской столицы. Из Багдада процессия направилась в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф.

Ситуация в Ираке в субботу вечером резко обострилась. Две ракеты взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в частности посольство США. Пять человек получили ранения. Практически в то же время ракетному обстрелу подвергся район вблизи военной базы "Балад", где располагаются американские солдаты.

Касем Сулеймани будет похоронен во вторник в Иране в своем родном городе Керман после трехдневной траурной церемонии, которая охватит всю страну в воскресенье. Его тело будет доставлено из Тегерана в священный для мусульман-шиитов город Мешхед.

Власти Ирана обещают возмездие. Возможный ответ Тегерана Вашингтону комментирует политический аналитик Роберт Шульц:

"У иранцев есть для этого несколько возможностей. Думаю, что все они будут находиться в так называемой нейтральной зоне. Они могут организовать нападения на американских дипломатов и американские военные силы в Ираке, такую возможность они точно будут рассматривать. Они могут организовать нападения в Персидском заливе, в их распоряжении есть также международная сеть террористических организаций, которым они оказывают поддержку и могут их использовать в данном случае".

Ранее власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на своей территории. В свою очередь, работа тренировочной миссии НАТО в Ираке приостановлена.

Операция против Касема Сулеймани была проведена по приказу президента США Дональда Трампа.