В Багдаде простились с генералом Сулеймани

В Багдаде простились с убитым иранским генералом, главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), Касемом Сулеймани и заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом. Их ликвидировали в ходе воздушного удара США в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа, который объявил Сулеймани "террористом номер один в мире".

Траурная процессия началась в мечети имама Мусы Аль-Казима — одной из самых почитаемых шиитских святынь Багдада. Чтобы принять в ней участие, на улицы города с самого утра вышли тысячи людей с флагами Ирака и проиранского шиитского ополчения, а также с портретами убитых. Они скандировали антиамериканские лозунги. После прощания тело Сулеймани должно быть перевезено в Иран, где состоятся похороны погибшего генерала.

Тем временем, с близкими Касема Сулеймани встретились президент Ирана Хасан Роухани и верховный лидер страны Али Хаменеи. В Тегеране произошедшее назвали террористическим актом и пообещали, что не оставят его без ответа.