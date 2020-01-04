Общенациональный траур в Иране

Влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани будет похоронен во вторник в своем родном городе Керман после трехдневной церемонии прощания, которая охватит всю страну.

В субботу вечером тело Сулеймани будет доставлено в Тегеран, а в воскресенье — в священный для мусульман-шиитов город Мешхед.

Говорят жители Тегерана:

"Он носил военную форму на протяжении 40 лет и всегда помогал людям. Если в этой стране и был один настоящий человек, то это генерал. Я чувствую себя ужасно, я весь день плачу".

"Если бы Иран согласился на компромисс в связи с этой трагедией, то американцы перешли бы наши границы. После произошедшее нужно закрыть им доступ в страны Ближнего Востока, чтобы у них больше не было военных баз в регионе".

Между тем накануне в иракском городе Басра тысячи людей вышли на акции протеста против американского и иранского влияния в стране. Наблюдатели отмечают, что Касем Сулеймани курировал деятельность шиитских вооруженных формирований в Ираке.